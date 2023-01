Cnova : évolution du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Cnova NV annonce des évolutions au sein de son Conseil d'Administration et convoque une Assemblée générale extraordinaire...

Emmanuel Grenier (51 ans), en sa capacité de membre du COMEX de Casino, est nommé directeur exécutif e-commerce du Groupe Casino. Ainsi, il quitte ses fonctions de Directeur Général de Cnova et d'administrateur exécutif en date du 16 janvier 2023. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, il restera au Conseil d'Administration en tant qu'administrateur non-exécutif et présidera en parallèle le comité stratégique de Cnova.

Thomas Métivier (35 ans), ingénieur du corps des mines, le remplace et est nommé Directeur Général de Cnova, en date effective du 16 janvier 2023. Il est également nommé Directeur Général Cdiscount.

Thomas Métivier a participé activement à l'élaboration et la mise en oeuvre des chantiers stratégiques. Il occupait depuis près de 2 ans le poste de directeur général d'Octopia, filiale BtoB de Cdiscount dédiée à la commercialisation de solutions de marketplace qu'il a lancée avec succès. Après une première expérience à la DIRECCTE Aquitaine, Thomas Métivier a rejoint Cdiscount en 2016 au département stratégie. En 2018, il est nommé directeur de la marketplace, et de la stratégie et intègre le comité exécutif de l'entreprise.

Emmanuel Grenier -qui a dirigé Cnova-Cdiscount pendant 15 ans, période durant laquelle le volume d'affaires a plus que quadruplé- accompagnera le nouveau management jusqu'au 20 février avant de rejoindre ses nouvelles fonctions.

Guillaume Michaloux est nommé administrateur non-exécutif. Il prendra la place de Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, qui a démissionné en date du 12 janvier 2023.

Basé à São Paulo, Guillaume Michaloux est Directeur de la Stratégie et du M&A de l'Amérique latine du Groupe Casino depuis 2019. Il est aussi membre du Conseil d'Administration du Groupe Éxito (Colombie). De 2016 à 2019, il était en charge du pilotage du plan stratégique du Groupe Casino. Avant de rejoindre Casino, il a travaillé 6 ans pour le ministère des finances, où il a occupé diverses positions au département du budget.

Eleazar de Carvalho Filho est nommé Vice-Président du Conseil d'Administration. Il succède à M. Iabrudi au Comité de Rémunération et de Nomination.

Le Conseil d'Administration se réjouit que M. Grenier accepte de rester administrateur non-exécutif, sous réserve de l'approbation de la prochaine assemblée générale, et garantir ainsi que le Groupe continue à bénéficier des nombreuses contributions apportées au cours de son mandat de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration remercie M. Iabrudi pour sa contribution en tant qu'administrateur non-exécutif et Vice-Président du Conseil d'Administration depuis la création de Cnova NV en 2014.