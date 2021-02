Cnova : EBITDA en hausse de 63% à 133 ME

(Boursier.com) — Cnova annonce une forte augmentation de la rentabilité avec un EBITDA en hausse de 63% à 133 ME et un EBIT multiplié par 3,6 à 53 ME. Le groupe souligne la forte croissance de 22% de la marketplace en 2020, en accélération au 2ème semestre avec +30% de commandes et +27% d'articles vendus. Les revenus de la marketplace grimpent à 182 ME (+23%) +40% au 4ème trimestre

En 2020, face à une conjoncture exceptionnelle entraînant une digitalisation croissante des ventes et de la livraison à domicile, Cnova a poursuivi le renforcement de son modèle économique. Il s'est traduit par une croissance soutenue et une amélioration de ses marges, confirmant la pertinence de son positionnement comme leader français du e-commerce. La marketplace, en augmentation de +22%, a été au coeur de cette croissance rentable, et représente désormais 44% du GMV (Gross Merchandise Volume, ou volume d'affaires).

Cette croissance s'est accompagnée d'une hausse de +15% du nombre de vendeurs qui s'établit désormais à 13.000, et un élargissement de l'assortiment de +33%, pour atteindre 100 millions de références.

L'expansion de la marketplace a contribué à la bonne performance globale du GMV (+8,6%) et à la hausse du trafic, avec un chiffre record de 26 millions de visiteurs uniques mensuels en décembre. Le site internet de Cdiscount a servi plus de 10 millions de clients au cours de l'année (+12%), couplé à une croissance de +10% du nombre d'abonnés au programme de fidélité Cdiscount à Volonté.

Cnova a opéré en parallèle un changement stratégique de son mix produit, en accélérant les ventes des catégories relatives à la maison, aux loisirs et à la beauté (+18 % du GMV sur l'ensemble de l'année), avec un impact positif sur les marges et la récurrence d'achat.

Les revenus issus du marketing digital ont augmenté de +31%, contribuant à améliorer la rentabilité. Cnova offre des services de marketing à ses 1.400 fournisseurs et 13.000 vendeurs marketplace, leur permettant de promouvoir leurs produits et leurs marques afin d'accélérer leurs ventes.

L'évolution stratégique vers les produits de la maison, des loisirs et de la beauté a permis d'améliorer les marges

Les services de marketing digital destinés aux vendeurs de la marketplace et aux fournisseurs ont augmenté de +31,3%

Une forte expansion de la marketplace de +22% en accélération au 2ème semestre.

La quote-part du GMV a augmenté de 5,3 points pour atteindre 43,6% sur l'année, en accélérant au 2ème trimestre avec +6,1 points et une quote-part de 44,5%.

La performance de la marketplace s'est renforcée au 2ème semestre avec +30% de commandes (+26,1% sur l'ensemble de l'année) et +27,1 % d'articles vendus (+23,8% sur l'ensemble de l'année).

Les ventes de la marketplace expédiées par Cdiscount ont augmenté de +26,4% sur l'ensemble de l'année et représentent 32,8% du GMV de la marketplace

Génération de trésorerie positive

La génération de flux de trésorerie disponible avant frais financiers s'est établie à +73 ME. Elle a été soutenue par une forte amélioration de l'EBITDA de +51 ME, une variation positive du besoin en fonds de roulement de +64 ME et des CAPEX nets maintenus à 71 ME. La dette financière nette a été réduite de 21 ME.