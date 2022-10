Cnova : C-Logistics renforce son partenariat industriel avec le groupe La Poste/GeoPost

(Boursier.com) — Cnova N.V. annonce le renforcement du partenariat industriel de la filiale logistique de Cdiscount, C-Logistics, avec GeoPost.

Partenaires depuis près de dix ans, les deux acteurs leaders de la logistique e-commerce souhaitent renforcer aujourd'hui leur collaboration industrielle grâce à la prise de participation majoritaire de GeoPost au capital de CChezVous, la filiale de C-Logistics dédiée au transport des encombrants. C-Logistics et GeoPost ont également conclu un accord en vue de l'extension de leur collaboration sur la livraison de petits colis en Europe. C-Logistics pourra ainsi accélérer son développement commercial à l'international, renforçant ainsi le pilier stratégique B2B de Cnova.

Dans le cadre de la stratégie B2B de Cnova, C-Logistics accompagne depuis 2021 des distributeurs physiques et e-commerçants afin de développer leur activité e-commerce en France et à l'international.

Partenaires historiques, C-Logistics et GeoPost ont déjà bâti un partenariat permettant le développement en France d'une offre de livraison express et standard à domicile ainsi que d'une offre de livraison express en points retrait (plus de 14.000 points). GeoPost a également accompagné le développement européen de C-Logistics grâce à une offre de livraison à domicile dans plus de 20 pays européens.