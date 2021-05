Cnova : accélération des revenus de la marketplace

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cnova N.V. publie aujourd'hui les chiffres clés non audités de son activité, relatifs au trimestre clos le 31 mars 2021. Au cours du 1er trimestre 2021, Cnova a renforcé son modèle économique.

La marketplace, qui représente désormais 46% du GMV total (+7 pts), est au coeur de la croissance rentable de Cnova, avec des ventes en hausse de +34% au 1er trimestre 2021 par rapport à l'année précédente. Les revenus de la marketplace s'élèvent 197 ME sur les douze derniers mois, en croissance de +38% par rapport aux 12 mois précédents, et ont accéléré au 1er trimestre avec une progression de +43% au 1er trimestre, tirée par la croissance des revenus du marketing digital provenant des vendeurs. Au total, le CA du groupe progresse de 5% à 517,9 ME.

Octopia, la solution de marketplace clé en main de Cnova à destination des retailers et des e-commerçants de la zone EMEA, progresse de +86% et est désormais connectée à 518 sites en Europe. Octopia a obtenu la signature d'un important client en EMEA, leader local du retail dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, et a lancé sa première marketplace pour Géant en avril 2021.

Le GMV (Gross Merchandise Volume) augmente de +12% pour atteindre 1.006 ME. Cdiscount.com a répondu aux attentes de 10,5 millions de clients actifs(1) sur douze mois à la fin du 1er trimestre (+15%). La croissance des catégories aux plus fortes marges telles que la maison, le bricolage, le jardin et les loisirs est importante (+29% au 1er trimestre).

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova CEO, a commenté : "Le 1er trimestre 2021 confirme la bonne dynamique enregistrée en 2020 ainsi que la pertinence du positionnement de Cnova, avec une forte croissance du GMV et une amélioration de la rentabilité dans un environnement en constante évolution en Europe, marqué par des tendances sous-jacentes fortes et durables : davantage de ventes en ligne et de livraisons à domicile.

La solide performance de notre activité B2C est portée par la forte accélération de la marketplace ainsi que la croissance rapide des catégories maison, bricolage, jardin et loisirs. Nous proposons une meilleure expérience client grâce à un service de livraison de premier ordre et à notre politique de "oui au client", qui a conduit à un NPS record.

Notre activité B2B se développe rapidement grâce à la dynamique du marketing digital et d'Octopia. De plus en plus de vendeurs et de fournisseurs utilisent notre plateforme de marketing digital pour accroître leurs ventes. La montée en puissance d'Octopia, notre solution de marketplace clé en main, s'accélère avec plus de 500 sites connectés à travers l'Europe et un premier client majeur lancé avec notre solution complète."