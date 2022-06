CNIM Systèmes Industriels : contrat avec l'Armée polonaise

(Boursier.com) — CNIM Systèmes Industriels remporte le contrat d'équipement de l'Armée polonaise en systèmes de franchissement motorisés nouvelle génération. La cérémonie de signature du contrat entre l'Agence de l'Armement polonaise et CNIM Systèmes Industriels s'est tenue, ce 15 juin à Varsovie, pour la fourniture de plusieurs centaines de mètres de Pont Flottant Motorisé.

Le PFM est opérationnel depuis de nombreuses années dans les forces opérationnelles (plus de 5.500 mètres de ponts en opération à travers le monde). Doté d'une grande mobilité et rapide à construire, le PFM offrira à ses utilisateurs polonais une capacité de franchissement sûre et rapide. Le PFM va ainsi assurer la mobilité des forces sur l'ensemble du territoire polonais, y compris le franchissement du nouvel Abrams M1A2 SEPV3 en toute sécurité

"La nouvelle génération de ponts flottants motorisés PFM répond aux besoins des armées de terre pour le franchissement continu ou discontinu des véhicules les plus lourds. En remportant cet appel d'offre, CNIM Systèmes Industriels réaffirme sa position de leader pour la fourniture de systèmes de franchissement hautes performances", déclare Xavier Montazel, Directeur de la Business Unit Systèmes.