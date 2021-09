CNIM : première pierre du chantier RUN'EVA à la Réunion

(Boursier.com) — Michel Fontaine, Président d'ILEVA, le syndicat mixte en charge du traitement des déchets ménagers des régions Sud et Ouest de La Réunion et CNIM, Mandataire du groupement FUTU'RUN, ont posé le 10 septembre 2021 la première pierre de RUN'EVA en présence des membres du Conseil syndical et de Clément Beaune, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

Le syndicat mixte ILEVA a confié au groupement piloté par CNIM la conception-construction du pôle déchets sud, ainsi que son exploitation pendant 10 ans, avec des engagements de performance globale.

Autour de CNIM, FUTU'RUN regroupe des leaders dans leurs domaines respectifs : Spie Batignolles, GTOI, Colas Projects, Bollegraaf, Naldeo, L'Atelier Architectes et Architrav. Il s'agit de la 293ème installation industrielle dédiée à la valorisation des déchets réalisée par CNIM

RUN'EVA est lauréat d'un appel à projets lancé par l'ADEME en 2016 et visant à soutenir les actions de valorisation énergétique des combustibles solides de récupération issus des déchets en métropole et en Outre-Mer.

ILEVA porte ce projet majeur pour tourner la page à l'enfouissement des déchets ménagers et entrer dans une nouvelle ère de gestion durable des déchets à La Réunion, territoire insulaire à la biodiversité exceptionnelle reconnue par l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa partie terrestre (Pitons, cirques et remparts) et avec la réserve naturelle marine pour sa partie maritime.

Outil industriel de pointe répondant aux plus hauts standards réglementaires et environnementaux, le pôle multi filières RUN'EVA participe à la fin du tout-enfouissement en transformant en ressource les déchets n'ayant pu être évités et contribue aux objectifs d'économie circulaire de l'île.