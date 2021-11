CNIM poursuit son travail sur le redressement de ses filiales en perte tout en recherchant activement des opportunités d'adossement

(Boursier.com) — Les commandes du Groupe CNIM cumulées à fin septembre s'élèvent à 360,9 millions d'euros dont 249,2 millions d'euros pour Environnement & Energie et 110,9 millions d'euros pour Innovation & Systèmes.

La Division EPC d'Environnement & Energie a enregistré au 30 septembre 2021, 155,2 millions d'euros de commandes comprenant principalement la phase construction de l'unité de valorisation de déchets à la Réunion pour un montant de 139 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre s'élève à 393,9 millions d'euros, dont 256 millions d'euros pour Environnement & Energie et 137,1 millions d'euros pour Innovation & Systèmes. La baisse du chiffre d'affaires de la division Environnement et Energie tient à la sortie de l'activité O&M fin juillet et à la livraison de chantiers EPC importants au début de l'année 2021.

Le carnet de commandes à fin septembre s'établit à 1.068,3 millions d'euros dont 808,9 millions d'euros pour Environnement & Energie et 259,5 millions d'euros pour Innovation & Systèmes. Il est en baisse de 10,7% par rapport au 1er janvier 2020 et représente 23 mois de chiffres d'affaires Trésorerie

Au 30 septembre 2021, l'endettement net s'établit à -120,4 millions d'euros compte tenu d'une trésorerie brute 50,9 millions d'euros.

Perspectives

Les résultats à fin septembre de la division Usines Clés en Mains font apparaître une stabilisation des pertes par rapport à la situation à fin juin. Il n'en reste pas moins que l'année 2021 se soldera par une lourde perte d'exploitation et que malgré le profit exceptionnel issu de l'abandon d'une partie des dettes financières, la situation des capitaux propres restera négative.

Le groupe poursuit son travail sur le redressement de ses filiales en perte tout en recherchant activement des opportunités d'adossement.