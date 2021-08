CNIM : perte semestrielle de 77,5 ME; nouveau protocole de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce

(Boursier.com) — CNIM a accusé une perte nette de 77,5 ME au premier semestre contre -32,3 ME un an plus tôt. LE chiffre d'affaires réalisé sur la période est de 278,6 ME, contre 267,6 ME en 2020.

Les commandes du premier semestre 2021 s'élèvent à 183,1 millions d'euros contre 271,8 millions d'euros au premier semestre 2020 et 544,8 millions d'euros au premier semestre 2019, avec notamment les commandes d'usines de valorisation de déchets de Lostock (Angleterre) et Rambervillers (France) enregistrées en 2019.

Le carnet de commandes au 30 juin 2021 est inférieur de -7,9 % à celui du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, le nouveau protocole de conciliation signé le 30 juillet a été homologué par le Tribunal de Commerce le 13 août. Le financement long terme de l'état, qui doit faire l'objet d'une autorisation par la Commission Européenne prochainement, est porté à 125 millions d'euros (contre 40 millions d'euros initialement). La dette historique de 163 millions d'euros est abandonnée avec une clause de remboursement en cas de retour à meilleure fortune (plutôt que convertie en ORA). Dans le cadre du rééchelonnement des dettes contractées en 2020, l'utilisation des produits de la cession des activités O&M est affectée dans la limite de 20% au remboursement des financements bancaires moyen terme. CNIM s'engage à mettre en oeuvre un programme d'adossement, notamment sur ses activités EPC.