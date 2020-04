CNIM : les discussions en voie de finalisation

CNIM : les discussions en voie de finalisation









(Boursier.com) — Les discussions entre le Groupe CNIM, l'Etat, ses banques prêteuses, ses assureurs de crédit et ses partenaires sur les financements à moyen terme et les fiducies les sécurisant, sont en voie de finalisation. La conclusion du protocole définitif devrait intervenir à brève échéance.

En conséquence, le Directoire a décidé d'ajourner l'assemblée générale convoquée le 24 avril 2020 sur la mise en place de ces fiducies, pour permettre à ses actionnaires de disposer d'informations complètes et à jour pour se prononcer.

La date de la seconde assemblée générale sera transmise dans les meilleurs délais et dès la conclusion du protocole définitif.