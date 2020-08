CNIM : le résultat opérationnel courant semestriel s'élève à -35,2 ME

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de CNIM Groupe s'est réuni le 31 juillet afin d'examiner les comptes consolidés du premier semestre 2020 arrêtés par le Directoire.

Le résultat opérationnel courant de la période, fortement impacté par la crise "Covid-19", s'élève à -35,2 millions d'euros.

Le résultat non courant du premier semestre intègre des plus-values de cessions d'actifs réalisées sur la période, principalement la vente du siège parisien du Groupe, des dépréciations de goodwill, ainsi que les coûts liés à la restructuration financière du Groupe.

Le résultat net s'élève à -32,3 millions d'euros.

Commandes enregistrées et carnet de commandes

Les commandes du premier semestre 2020 s'élèvent à 271,8 millions d'euros contre 544,8 millions d'euros au premier semestre 2019 et 172,2 millions d'euros au premier semestre 2018, avec notamment les commandes d'usines de valorisation de déchets de Lostock (Angleterre) et Rambervillers (France) enregistrées en 2019.

Le carnet de commandes au 30 juin 2020 est légèrement inférieur de -0,5% à celui du 1er janvier 2020.

L'endettement net du Groupe s'élève à -163,3 millions d'euros au 30 juin 2020, la trésorerie brute à 133,7 millions d'euros.

Le niveau de liquidités du Groupe est fortement amélioré en fin de semestre par la mise en oeuvre des financements prévus au protocole de conciliation.

Perspectives

La mise en oeuvre du programme d'adossement prévu au protocole de conciliation pourrait faire évoluer le périmètre des activités du Groupe à un horizon 2021, sans qu'il soit possible de préciser cet impact à la date d'arrêté des comptes semestriels.

A périmètre constant, compte tenu notamment d'une contribution encore négative de ses Divisions E&E EPC et E&E Services, le Groupe anticipe un Ebitda 2020 négatif.

Changement de gouvernance

Le 31 juillet 2020, l'Assemblée Générale des actionnaires de CNIM Groupe a approuvé le projet de transformation de CNIM Groupe en Société Anonyme à Conseil d'administration. En conséquence, les mandats des membres du Directoire et du Conseil de surveillance ont pris fin. La Société est désormais administrée et dirigée par un Conseil d'administration et un Directeur Général. Monsieur Nicolas Dmitrieff a été nommé, lors de cette Assemblée, administrateur puis, par le Conseil d'administration qui s'en est suivi, Président du Conseil d'administration. Le mandat de Directeur Général de CNIM Groupe de Monsieur Burgard, confié à ce dernier par le Conseil de surveillance du 26 mai 2020, a été confirmé par le Conseil d'administration en date du 31 juillet. Il est précisé que Monsieur Burgard a précédemment été nommé administrateur par l'Assemblée Générale du 31 juillet.