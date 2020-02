CNIM lance la construction d'un nouveau bâtiment sur son site industriel de La Seyne-sur-Mer

CNIM lance la construction d'un nouveau bâtiment sur son site industriel de La Seyne-sur-Mer









(Boursier.com) — CNIM, équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale, annonce la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment de 2.500 m(2) sur son site industriel de La-Seyne-sur-Mer (Var) dont la livraison est prévue pour la fin de l'année.

Ce bâtiment sera composé d'un atelier propre ISO8 de 1.500 m(2) et d'une salle blanche de 1.000 m(2) classée ISO6 qui permettront l'assemblage, le nettoyage moléculaire et particulaire puis les tests de qualification de pièces de grande taille, allant jusqu'à 6x3x2 mètres.

Le contrôle tridimensionnel de ces grandes pièces sera désormais assuré sur site, grâce à la mise à disposition d'un espace de contrôle, équipé d'une machine ZEISS à haut niveau de précision, venant compléter le dispositif actuel (quatre laser trackers et deux machines de contrôle tridimensionnel de moyenne taille).

Par ailleurs, CNIM dispose d'ores et déjà d'une salle blanche ISO 6/7 de 200 m2 dédiée à l'assemblage final de pièces destinées au Laser Mégajoule.

"Au fil des années, CNIM a régulièrement fait monter en gamme son outil industriel afin de proposer à ses clients l'intégration complète de leurs projets, allant de la conception, l'industrialisation, la fabrication et la qualification, à l'assemblage en salle blanche ou sur chantier" explique Philippe Lazare, Directeur Général de la Division Systèmes Industriels.