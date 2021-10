CNIM finalise sa restructuration financière

(Boursier.com) — CNIM annonce avoir finalisé sa restructuration financière, à la suite de la satisfaction des conditions prévues par le protocole de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce de Paris, le 13 août 2021. Comme annoncé le 30 juillet, le Groupe CNIM - Constructions Industrielles de la Méditerranée a conclu la documentation prévue dans son protocole de conciliation. Il intègre des mesures qui s'articulent autour de 5 axes essentiels :

1. L'octroi par l'Etat de deux prêts FDES long terme au bénéfice de CNIM Environnement & Energie EPC (110 millions d'euros mis à disposition pour partie par compensation avec le prêt FDES consenti le 25 mars 2021) et CNIM Systèmes Industriels (15 millions d'euros) ;

2. L'abandon de créances par les créanciers bancaires et Martin GmbH, partenaire historique du Groupe, pour un montant total de 163 millions d'euros contre l'octroi d'une clause de retour à meilleure fortune ;

3. Le remboursement partiel de la dette moyen terme, pour un montant de 26,9 ME, grâce aux produits de cessions des activités O&M, Bertin IT et Biomasse, l'entrée de Martin GmbH au capital de LAB à hauteur de 49%, et le rééchelonnement du montant résiduel de 42,7 millions d'euros ;

4. La mise à disposition d'une nouvelle ligne d'engagements par signature pour un montant de 166 ME ;

5. La mise en oeuvre d'un programme d'adossement, notamment dans le domaine de l'environnement et de l'énergie.

Le Groupe rétablit ainsi des conditions financières lui permettant de mettre en oeuvre son plan stratégique et le programme d'adossement dans les meilleures conditions possibles. Le plan d'affaires du management permet dans les conditions actuelles d'envisager une liquidité suffisante sur l'horizon 2021-2024.