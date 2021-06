CNIM finalise la cession des activités IT de Bertin Technologies

CNIM finalise la cession des activités IT de Bertin Technologies









(Boursier.com) — Dans la continuité du second protocole de conciliation signé le 21 mai 2021 avec ses créanciers, CNIM Groupe annonce le closing de la cession des activités IT de sa filiale Bertin Technologies, regroupant les sociétés Bertin IT et Vecsys, à la société ChapsVision.

Cette opération avait été annoncée le 17 février. Ces cessions s'inscrivent dans les mesures prévues au protocole et visent le remboursement partiel de la dette moyen terme du Groupe CNIM.

Bertin IT et Vecsys sont spécialisées dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles pour la cybersécurité, la cyber intelligence, la veille stratégique et la reconnaissance vocale.