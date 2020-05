CNIM : comptes trimestriels publiés

CNIM : comptes trimestriels publiés









(Boursier.com) — CNIM annonce un CA de 135,9 ME au T1, en hausse de 13,3%.

La trésorerie brute du groupe s'est établie à 104,2 millions d'euros au 31 mars et la trésorerie nette à -160,4 millions d'euros. Le carnet de commandes est en progression de 6,5% par rapport au 1er janvier à 1.520 ME.