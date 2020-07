CNIM : cession en vue de Bertin Energie Environnement

(Boursier.com) — Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, est entrée en négociations exclusives avec Naldeo Group en vue de la cession de son activité d'Ingénierie et de Conseil en Energie et Environnement.

Bertin Energie Environnement s'appuie sur 70 ingénieurs, principalement présents à Saclay (Île-de-France) et Tarnos (Sud-Ouest), et bénéficie d'une forte notoriété auprès de grands comptes industriels, des énergéticiens et des territoires, auxquels il apporte ses expertises technologiques et industrielles variées.

"Le rapprochement envisagé permettra le développement conjoint des activités en s'appuyant sur un ADN commun d'expertise technique, sur une forte capacité d'innovation et sur des compétences dans le digital et les énergies décarbonées", est-il expliqué.

Ce projet, qui fera l'objet d'une procédure d'information et de consultation auprès des instances représentatives du personnel concernées, pourrait être finalisé dès l'automne 2020.