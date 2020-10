CNIM : Bertin Technologies cède BEE à Naldeo Group

(Boursier.com) — Afin de se recentrer sur ses axes stratégiques, Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, a cédé son activité Bertin Energie Environnement (BEE) à Naldeo Group. BEE propose à ses clients un ensemble complémentaire d'expertises liées au conseil technologique, l'ingénierie des procédés, la maîtrise des risques industriels, la sûreté de fonctionnement, la performance industrielle, la production d'énergie renouvelable et décentralisée ainsi que les logiciels et les solutions numériques.

Le projet d'acquisition du fonds de commerce de Bertin Energie Environnement par Naldeo Group, annoncé le 15 juillet dernier et ayant fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concerné, a été réalisé en date du 30 septembre.

Avec cette acquisition, via sa filiale Naldeo Technologies et Industries, Naldeo Group renforce ses expertises et ses références dans les métiers de la transition écologique, énergétique, hydrique et digitale.