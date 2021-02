CNIM : Bertin sélectionné par Thales Alenia Space pour la mission CO2M

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bertin Technologies, filiale du groupe CNIM, a été sélectionné par Thales Alenia Space -société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%)- pour la conception et la fourniture de bancs de test et de calibration destinés à évaluer les performances optiques du spectromètre CO2I embarqué dans la mission CO2M. Avec ce nouveau contrat, Bertin Technologies va contribuer au contrôle des émissions en dioxyde de carbone atmosphérique et à la vérification des objectifs de la réduction des gaz à effet de serre, et ainsi oeuvrer à la protection de notre environnement.

Baptisé COBRA, cet ensemble d'équipements sol (Optical Ground Support Equipment - OGSE) permettra d'analyser les capacités optiques de CO2I et de son détecteur, en termes de géométrie et radiométrie. Il réalisera notamment des mesures sur 4 bandes spectrales différentes : visible infrarouge (VIS), proche infrarouge (NIR), infrarouge court 1 (SWIR 1) et infrarouge court 2 (SWIR 2). Winlight System, la filiale de Bertin spécialisée en systèmes et composants optiques haute performance, fournira les collimateurs de l'OGSE, capables de simuler une lumière provenant de l'infini et donc de reproduire un environnement spatial cohérent pour une parfaite calibration de l'instrument CO2I.

Partenaire d'acteurs clés européens, Bertin Technologies dispose d'une expertise poussée dans le développement de bancs de tests optiques et de systèmes embarqués pour le spatial, que l'entreprise a récemment mis au service des programmes MTG (Meteosat 3ème génération) et MUSIS (Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation).

La qualification et la livraison des bancs COBRA sont prévues au 1er trimestre 2022, pour un décollage de la mission à horizon 2024.

Rappelons que la mission CO2M fait partie du programme Copernicus Expansion de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) en partenariat avec la Commission Européenne. Le programme phare Copernicus fournit des données d'observation de la Terre et in situ ainsi qu'une large gamme de services pour la surveillance et la protection de l'environnement, la surveillance du climat et l'évaluation des catastrophes naturelles dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens. Ces missions ont été évaluées comme prioritaires pour adresser les aspects scientifiques, politiques et sociétaux du changement climatique. Vouée à réaliser des mesures atmosphériques, la mission CO2M témoigne ainsi de la volonté de l'Europe de mieux surveiller les émissions de CO2 fossile, impactant considérablement le climat, et donc d'évaluer l'efficacité des mesures politiques engagées et leur impact sur la décarbonisation du continent. Le programme sera conduit sous maîtrise d'oeuvre OHB, Thales Alenia Space étant responsable de la charge utile.