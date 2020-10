CNIM anticipe un Ebitda 2020 significativement négatif

CNIM anticipe un Ebitda 2020 significativement négatif









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires cumulé de CNIM à fin septembre s'élève à 417,9 millions d'euros dont 292,4 millions d'euros pour Environnement & Energie et 125 ME pour Innovation & Systèmes.

Le carnet de commandes à fin septembre s'établit à 1,348 MdE dont 1,036 MdsE pour Environnement & Energie et 312 ME pour Innovation & Systèmes. Il est en baisse de -5,6% par rapport au 1er janvier 2020 et représente 39 mois de chiffres d'affaires.

Au 30 septembre 2020, l'endettement net de tout endettement s'établit à -161,9 ME compte tenu d'une trésorerie brute 132,2 ME.

Perspectives

La mise en oeuvre du programme d'adossement prévu au protocole de conciliation pourrait faire évoluer le périmètre des activités du Groupe à un horizon 2021, sans qu'il soit possible de préciser cet impact à la date d'arrêté des comptes.

A périmètre constant, compte tenu d'une contribution encore négative de ses Divisions E&E EPC et E&E Services et des conséquences de la crise sanitaire sur les activités, le Groupe anticipe un Ebitda 2020 significativement négatif.