Cnim Air Space lance une ligne de production dédiée aux ballons captifs et dirigeables

(Boursier.com) — Cnim Air Space lance une nouvelle ligne de production dédiée à l'assemblage des enveloppes de ses ballons captifs et dirigeables, sur son site d'Ayguesvives, dans le Sud-Est de Toulouse. Elle vient compléter l'outil industriel unique en Europe de Cnim Air Space, dédié aux "plus légers que l'air".

Cnim Air Space, filiale du Groupe Cnim depuis mars 2019, est l'un des acteurs majeurs en Europe dans le domaine des plateformes et des systèmes "plus léger que l'air". L'entreprise, qui compte une soixantaine de collaborateurs, conçoit et fabrique sur son site d'Ayguesvives des ballons captifs, des dirigeables drones, des ballons stratosphériques et des protections thermiques pour satellites.

Sur cette nouvelle ligne de production de 55m de long, Cnim Air Space réalisera notamment les enveloppes de ses systèmes de ballons captifs. Ces aérostats, reliés au sol par un câble, sont utilisés pour mener en continu des missions de surveillance ou de communication allant de quelques jours à plusieurs mois. Complémentaires aux drones, aux hélicoptères et aux avions suivant les cas d'usage, les ballons captifs sont aujourd'hui couramment utilisés pour des applications telles que la surveillance maritime, la sécurisation des grands événements, la protection de sites, etc.

La nouvelle ligne de production permettra aussi d'assembler les enveloppes des dirigeables drones, développés dans le cadre du projet de R&D "Diridrone", sur lequel Cnim Air Space et RTE (le Réseau de Transport d'électricité) collaborent depuis plusieurs années.