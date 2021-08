CNIM adapte sa restructuration financière et finalise la cession de l'activité O&M à Paprec

(Boursier.com) — CNIM Groupe a adapté les termes de sa restructuration financière et finalisé la cession de son activité O&M en France et en Azerbaïdjan au groupe Paprec.

A la suite de la signature du protocole de conciliation annoncée le 21 mai 2021, les travaux menés par CNIM Groupe l'ont conduit à poursuivre ses discussions avec ses créanciers afin d'adapter les termes des accords intervenus aux nouveaux besoins identifiés après cette signature.

Les discussions ont permis d'aboutir à la conclusion d'un nouvel accord, le 30 juillet 2021. Sous réserve de son homologation par le Tribunal de Commerce et la réalisation de l'ensemble des opérations qui y sont prévues, ce protocole, signé par l'ensemble des parties prenantes le 30 juillet 2021, prévoit des mesures articulées autour des quatre axes essentiels suivants :

- L'octroi par l'État de deux prêts FDES longs termes au bénéfice de CNIM Environnement & Energie EPC (110 millions d'euros) et CNIM Systèmes Industriels (15 ME) mis à disposition, pour partie, par compensation avec le prêt FDES consenti le 25 mars 2021 ; et

- La réalisation d'abandons de créances significatifs par les créanciers bancaires et Martin GmbH contre l'octroi d'une clause de retour à meilleure fortune ;

- Le remboursement partiel de la dette moyen terme grâce aux produits de cessions des activités O&M, Bertin IT et Biomasse et le rééchelonnement du montant résiduel ;

- La mise à disposition d'une nouvelle ligne d'engagements par signature ; et

- La mise en oeuvre d'un programme d'adossement.

Les principales différences du protocole de conciliation avec celui en date du 21 mai 2021 résident dans : l'augmentation à 125 ME des financements consentis par l'Etat, l'accord des créanciers d'abandonner, avec une clause de retour à meilleure fortune, leurs prêts old money représentant 163 ME et donc leur renonciation à la souscription à des ORA, et enfin, la mise en place d'un programme de cession portant notamment sur l'activité EPC du groupe.