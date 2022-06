CMG Cleantech nomme Craig Miller

(Boursier.com) — CMG Cleantech annonce la nomination de Craig Miller en tant que consultant du conseil d'administration. Oeuvrant depuis de nombreuses années auprès de cadres supérieurs de sociétés internationales d'énergie renouvelable dans le cadre de la transformation stratégique de leurs activités, il apportera son expertise en matière de services professionnels. En tant qu'administrateur non-cadre, M. Miller soutiendra activement le conseil d'administration et l'équipe dirigeante de CMG en matière de stratégie, de croissance et de positionnement de l'entreprise, afin de concrétiser sa volonté de devenir une entreprise d'énergie renouvelable de classe mondiale. M. Miller "vit en Suisse, où il occupe un poste de dirigeant chez Microsoft". Investisseur providentiel dans de jeunes entreprises, il connaît les opérations de fusions et d'acquisitions, et a occupé divers postes de directeur. Diplômé de la McGill University, M. Miller est titulaire d'un diplôme en génie mécanique et d'un MBA de la Harvard Business School.