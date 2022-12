CMG Cleantech : nominations

(Boursier.com) — La société d'énergie renouvelable CMG Cleantech SA (CMG) a annoncé 4 nominations stratégiques clés à son Conseil d'Administration dans le cadre de sa 2e phase de développement.

La société annonce ainsi les nominations de John Darling, Tony Booth, Shaun Green et Craig Miller, cadres chevronnés dans le domaine des technologies vertes, à son Conseil d'Administration.

Darren Taylor quitte son poste de Président du Conseil d'Administration pour se concentrer sur son rôle de Directeur Général, John Darling étant nommé nouveau Président du Conseil d'Administration de CMG.

Commentant ces nominations, le Directeur Général de CMG, Darren Taylor, a indiqué : "L'objectif de ces nouvelles nominations est de s'appuyer sur notre expérience en matière d'énergie propre et de création d'entreprise, tout en renforçant notre position dans ce secteur en pleine évolution. Nous avons maintenant un Conseil d'Administration extrêmement expérimenté, et notre nouveau Président du Conseil d'Administration, John Darling, sera un atout considérable pour CMG alors que nous déployons notre technologie innovante sur un marché plus large. Son expérience primée, son réseau et son engagement envers la cause ont fait de lui un candidat naturel, et je suis ravi de travailler avec John et le nouveau Conseil d'Administration alors que nous nous développons et cherchons à construire un groupe plus large d'entreprises ayant un impact positif et durable".