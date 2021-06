Clover devient la vedette des traders sociaux, après GameStop et AMC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Clover Health bondit de 25% supplémentaires avant bourse ce mercredi à Wall Street, après une envolée de 86% hier mardi vers des niveaux record et un gain de 32% avant-hier. Le fournisseur de services et technologies de santé liés au programme Medicare devient donc la nouvelle vedette des traders sociaux américains adeptes de 'meme stocks', après l'euphorie GameStop et la frénésie AMC. La symbolique est moins évidente que dans les cas de GameStop et AMC, mais il est sûr que la forte proportion de vendeurs à découvert sur Clover a attiré les petits porteurs US adeptes de 'short squeeze'. Selon les données récentes, la proportion du capital de Clover vendue à découvert dépasse les 40%. Le groupe est par ailleurs soutenu par Chamath Palihapitiya, investisseur à l'origine de dizaines de SPACs.

C'est une fois encore le forum WallStreetBets de Reddit qui a mis le feu aux poudres sur la valeur Clover. Le groupe a été fondé il y a moins d'une dizaine d'années puis fusionné avec une Special Purpose Acquisition Company (SPAC) pour s'introduire en bourse. En début d'année, un rapport alarmiste de la firme Hindenburg Research avait enfoncé le titre sur le Nasdaq, sur des accusations de tromperie et de dissimulations. Clover avait admis suite au rapport d'Hindenburg faire l'objet d'une investigation du gendarme US de marché, la SEC. Une fois de plus, la motivation première des petits actionnaires sociaux américains ne semble donc pas être qualitative.