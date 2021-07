Clôture Paris : le CAC40 reprend encore 1,85%

Le CAC40 a encore repris 1,85% ce mercredi à 6.464 points, dans le sillage du sursaut d'hier après la forte baisse de lundi de 2,54%. Les achats à bon compte ont soutenu la tendance sur le marché pétrolier qui se reprend dans le sillage du baril qui remonte sur les 72$ le brent...

Pour autant, les craintes liées au rebond épidémique avec le variant Delta sont toujours présentes en toile de fond. L'augmentation rapide des cas fait craindre un ralentissement du rebond économique. La BCE est attendue de pied ferme demain dans ce contexte sanitaire de nouveau perturbé... Les inquiétudes liées à l'inflation semblent du même coup se dissiper. En outre, les publications financières trimestrielles sont généralement de bonne qualité, avec notamment ce jour des chiffres solides chez Plastic Omnium ou Somfy...

ECO ET DEVISES

Selon le Département américain à l'Energie ce mercredi, les stocks domestiques US de brut hors réserve stratégique pour la semaine close au 16 juillet ont augmenté de manière inattendue, de +2,1 millions de barils en comparaison de la semaine antérieure, alors que les stocks d'essence se sont repliés de 0,1 million de barils et que les stocks de distillés ont régressé de 1,3 million de barils. Les cours du brut se reprennent nettement ce soir après leur correction récente.

Demain jeudi, l'agenda sera plus étoffé, avec les inscriptions au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, ou encore l'indice manufacturier régional de la Fed de Kansas City. Vendredi, les marchés seront attentifs à l'indice flash PMI composite américain.

L'euro se cale sur les 1,18/$. Le bitcoin remonte à 31.815$.

VALEURS EN HAUSSE

Somfy grimpe de 13,4%, de retour sur ses sommets historiques, alors que le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 805 ME sur le premier semestre, en forte augmentation de 41,5% par rapport à l'an passé sur la même période, et de 30,9% par rapport au premier semestre 2019. Il s'est inscrit en hausse de 29% au premier trimestre et à +54,7% au deuxième trimestre... Sur la base des premières estimations, le résultat opérationnel courant devrait ressortir en forte augmentation sur la période, traduction mécanique de l'activité record de ce premier semestre et d'un effet de base très favorable. Parmi les derniers avis de brokers, Société Générale est repassée de 'conserver' à 'acheter' en ciblant un cours de 167 euros sur le dossier...

Showroomprivé : +8,8% avec Akwel et Believe qui remonte de plus de 7% sur des recommandations de brokers

Xilam : +7% avec Lectra, DMS

Vallourec (+6%) a rehaussé ses prévisions 2021 et vise désormais un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible compris entre - 240 et - 160 millions d'euros. Le principal facteur de cette amélioration est une contribution de la mine de fer au Brésil plus importante en raison d'un prix du minerai plus élevé qu'anticipé. En outre, Vallourec tire profit d'améliorations de l'efficacité de ses opérations, tandis que la reprise progressive du marché des OCTG en Amérique du Nord et des marchés de l'Industrie se confirme. Les résultats du second trimestre et du premier semestre seront publiés le 28 juillet 2021.

CGG : +6% avec Eramet, Engie EPS

Sword : +5,5% avec Europcar, Genfit, SMCP, Elior, Sodexo, DBV, Publicis, Erytech

Plastic Omnium (+4,5%) a relevé ses prévisions pour l'année 2021 et vise un fort rebond du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle "d'au-moins 6%" du chiffre d'affaires (précédemment 6%).

Klepierre : +4% avec Airbus, Renault

Coface : +4% avec Mersen

Orpea gagne 3,8%. L'activité du 2ème trimestre 2021 s'est nettement accélérée affichant une croissance du chiffre d'affaires de +12,8% par rapport au T2 2020 à 1.041,7 ME. Cette forte progression résulte pour l'essentiel d'une forte accélération de la croissance organique qui atteint +9,8% au T2 après +2% au T1. Cette solide dynamique a été alimentée par une remontée générale des taux d'occupation dans l'ensemble des zones géographiques, avec notamment une forte accélération sur le mois de juin dans les maisons de retraite, qui enregistrent un record historique du nombre d'admissions. La bonne dynamique de remontée des taux d'occupation dans toutes les zones géographiques, combinée à la contribution des acquisitions réalisées en 2020 et celles annoncées le 29 juin 2021, conduisent Orpea à confirmer, avec confiance, son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4.215 ME.

STM : +3,5% suivi de BigBen, Chargeurs, Groupe Crit, TechnipFMC, SG, Innate, FNAC et Cegedim

AXA pointe en hausse de 2%, alors que Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 25 euros.

Alstom (+1,8%). Le groupe a réalisé avec succès l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros dans d'excellentes conditions financières. La tranche à 6 ans s'élève à 500 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement. La tranche à 9 ans s'élève à 700 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,5% payable annuellement.

VALEURS EN BAISSE

Virbac reperd 4% avec Atari

Ose Immuno : -2,8% avec AB Science et TFF

Transgene : -2% suivi de Séché, Orapi et Stedim

Gensight : -1,5% avec Nanobiotix