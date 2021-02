Clio Blue ; pas de remise en cause de la continuité d'activité

Clio Blue ; pas de remise en cause de la continuité d'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La SAS Clio Blue, filiale d'exploitation de Maison Clio Blue, a enregistré un chiffre d'affaires de 2,77 millions d'euros sur l'exercice 2019-2020, en recul de -18% par rapport à 2018-2019. Cette baisse est directement imputable aux effets du 1er confinement lié à la crise sanitaire Covid-19.

Le résultat d'exploitation ressort en perte de -165 kE alors que la société était bénéficiaire sur l'exercice clos le 30 septembre 2019 avec une activité supérieure de 600 kE.

Maison Clio Blue a réalisé, sur l'exercice clos le 30 septembre 2020, un chiffre d'affaires social de 365 kE (458 kE un an plus tôt) et un résultat net de -24,6 kE. Ses fonds propres ressortent à 3,42 ME kE pour un endettement financier net de 1.001 kE. Les résultats déficitaires de la société sont la conséquence directe de la baisse d'activité, qui n'a pas permis de couvrir l'ensemble des charges liées à l'exploitation , indique le management.

En effet, depuis le 11 mars 2020, le gouvernement a mis en oeuvre différentes mesures (confinements, couvre-feu, fermetures temporaires des frontières, ...) qui ont entraîné un ralentissement majeur de l'économie et par voie de conséquence sur l'activité de Clio Blue : baisse du chiffre d'affaires (tant dans l'activité détail que gros) de près de 600 kE, liée à l'interdiction d'accueil du public dans les commerces, corners, grands magasins France et Belgique ; difficultés d'approvisionnements.

Depuis le début de l'exercice 2019-2020, tous les points de vente de la marque Clio Blue avaient retrouvé des résultats positifs mois après mois, à l'instar de sa présence récente dans les nouveaux centres commerciaux outlet "Marques Avenue". La crise sanitaire ayant entraîné la fermeture des différents points de vente, la croissance anticipée avant Covid sur l'exercice 2019-2020 n'a pu être confirmée sans pour autant remettre en cause les perspectives prometteuses du groupe , explique le groupe.

Dans ce contexte compliqué, la société a pris les dispositions pour lui permettre d'assurer sa continuité d'activité et notamment : le recours à l'activité partielle ; le report et étalement de certaines échéances sociales ; la demande d'exonération de charges sociales patronales. Parallèlement, la société a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat pour un montant de 300 kE.

Renforcement de la structure financière

Le 17 juillet 2020, Maison Clio Blue a finalisé une augmentation de capital de 700 kE souscrite auprès d'investisseurs privés, une opération de renforcement de ses fonds propres réalisée afin de se donner les moyens d'une opération de croissance externe ciblée, qui devrait être finalisée au cours du 1er semestre 2021, la crise sanitaire ayant décalée le bouclage de l'opération.

Perspectives

Dans un environnement très concurrentiel, Maison Clio Blue a vocation à intégrer de nouveaux marchés pour se développer, gagner en visibilité auprès d'une cible clientèle plus large et diversifier ses collections.

La stratégie de Maison Clio Blue est de construire un Groupe de taille plus importante présentant de nombreuses complémentarités, tant au niveau des gammes de produits, que des réseaux de distribution. Forte de son savoir-faire de concepteur de bijoux fantaisies par la création de nouvelles collections, Clio Blue, avec ses marques propres et sous licence telle que Bérénice, sort déjà 5 collections par an. L'objectif pour Clio Blue est de sortir à moyen terme 10 collections.