Clasquin : visibilité à la clé

(Boursier.com) — Le marché du fret maritime s'est progressivement détendu tout au long du 2e trimestre. La très forte congestion des ports en Asie, en méditerranée et sur la côte ouest des Etats-Unis a régressé... La surchauffe attendue post-confinement de Shanghai n'a pas eu lieu en raison d'une demande en baisse avec de volumes mondiaux transportés en recul de -3 à -6% sur le 1er semestre 2022 (-3 à -5% sur le T2). Les embarquements sont redevenus plus fluides. Sur l'axe Asie-Europe, les taux de fret ont baissé d'environ 30% depuis janvier, tout en se maintenant à des niveaux très nettement supérieurs à ceux de l'ère pré-Covid.

Le marché du fret aérien a connu un début de 2e trimestre sous tension en raison d'une forte baisse des capacités d'emport des compagnies aériennes sur les deux premières semaines d'avril (-53% de l'Asie vers l'Europe et -44% de l'Europe vers l'Asie), provoquée par le conflit russo-ukrainien et les confinements stricts en Chine (Shanghai). La situation s'est ensuite graduellement normalisée. De nombreux pays (Asie du Sud-Est, Etats-Unis,..) ont allégé les contraintes sanitaires et ont vu un accroissement des vols passagers, donnant lieu à un retour progressif des capacités de fret et à une baisse des taux.

L'évolution des volumes mondiaux transportés est en baisse sur le 1er 2022 de -3 à -6% (-7 à -10% sur le T2).

Conditions de marchés favorables

La croissance des volumes transportés par le groupe Clasquin au 1er semestre (+1,9% en maritime et +7,5% en aérien) reste significativement supérieure à la croissance du marché, malgré une stabilisation observée au 2e trimestre. Au global, l'évolution du nombre d'opérations au T2 (+7,1%) reste solide et est assez proche de la croissance observée au T1 (+7,7%). Le chiffre d'affaires du 1er semestre ressort à 463,1 millions d'euros (293,8 ME au 1er semestre 2021).

La marge commerciale brute de Clasquin s'établit ainsi à 71,8 ME au 1er semestre 2022 (51,9 ME un an plus tôt). Elle continue d'afficher une très forte croissance au 2e trimestre (+32,1%), conduisant à une progression de la marge commerciale brute de +38,5% sur l'ensemble du 1er semestre.

Cette croissance a également été soutenue par des conditions de marché favorables, les taux de fret demeurant élevés malgré la baisse constatée au 2e trimestre.

Pour 2022, Clasquin, qui a une activité très marginale avec la Russie et l'Ukraine (0,1% en 2021), vise une marge brute supérieure à celle de 2021.

"Cette excellente performance pousse le groupe à donner pour la première fois une guidance sur sa 'top line'" souligne Portzamparc. À fin 2022, elle devrait arriver au dessus de celle de 2021, déjà record. "Notons qu'un scénario de stabilité de la MCB fait sous tendre des hypothèses de contraction marquée des volumes et des prix... Dans ce contexte de croissance de l'activité, la marge devrait rester élevée en 2022" précise l'analyste qui vise un cours de 78 euros en restant acheteur. Le titre monte de 2,3% ce vendredi à 61,40 euros..