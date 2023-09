Clasquin : un bénéfice net à -49% sur le semestre

(Boursier.com) — Chez Clasquin, l'EBE du T2 2023 est de 9 ME est en redressement significatif par rapport au T1 2023 qui était de 4,6 ME.

La baisse au T2 2023 de l'EBE n'est plus que de 14% versus le T2 2022.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant à 11 ME est en baisse de 43,2%.

Le ROC progresse de 124% entre le T1 2023 à 3,4 ME et le T2 2023 à 7,6 ME.

Le résultat net part du Groupe à 6,6 ME est en baisse de 49,1%.

L'endettement net à -3 ME permet de continuer d'afficher un ratio de levier négatif et conforte le groupe dans sa capacité à financer sa stratégie de développement à la fois par croissance organique et par croissance externe.