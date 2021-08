Clasquin : un analyste optimiste !

Clasquin : un analyste optimiste !









(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Clasquin s'adjuge 1,6% à 52,2 euros à l'ouverture du marché parisien. Portzamparc a revalorisé le dossier de 56 à 63 euros tout en maintenant son opinion 'acheter'. Le courtier a également intégré le titre à sa 'liste Convictions'. Après un bon début d'exercice et des taux de fret qui continuent de s'envoler, la maison de bourse relève fortement son scénario 2021. Elle anticipe désormais 15 ME de ROC contre 11 ME précédemment, soit 35% au-dessus des attentes du consensus. Elle continue également de penser que la valorisation actuelle, tant absolue (8,8x EBIT 2021e / 11x EBIT 2022e) que relative, offre un point d'entrée attrayant.