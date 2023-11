Clasquin : sans réaction

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de Clasquin est ressorti à 417 ME sur 9 mois et la Marge commerciale brute pointe à 103,1 ME (-3,9%). Dans un contexte difficile, le groupe a continué à surperformer le marché et est parvenu à maintenir au T3 une croissance globale (hors acquisition du groupe Timar) du nombre de ses opérations de 2,6% (+4,6% sur 9 mois).

L'activité aérienne a été particulièrement dynamique avec une croissance des volumes transportés au T3 de 7,1%, une évolution du nombre d'opérations (hors groupe Timar) de 11,0% et une marge commerciale brute quasi stable à -0,6% en raison d'un effet de base sur les marges unitaires très défavorable, celles-ci demeurant néanmoins supérieures à la période pré-covid.

Les volumes maritimes ont progressé également au T3 (volumes transportés +1,9% et nombre d'opérations (hors groupe Timar) +0,9%).

Cependant, comme pour l'activité aérienne, la baisse des marges unitaires liée à une année 2022 tout à fait exceptionnelle impacte la marge commerciale brute maritime qui recule de 19,3% au T3.

La marge brute de l'activité Road brokerage a doublé au T3 (+107%) grâce à l'acquisition du groupe Timar et au développement du périmètre historique qui progresse de 7,9%.

Effet de base défavorable

Pour le second trimestre consécutif, en dépit d'un effet de base très défavorable, la marge commerciale brute du groupe s'est maintenue au-dessus du niveau exceptionnel atteint en 2022 grâce : A l'acquisition du groupe Timar; A la conquête de nouveaux clients; Au développement du groupe avec ses grands clients.

Par ailleurs, la marge commerciale brute réalisée par le Groupe Timar au T3 est de 4,9 ME, en retrait par rapport au T2 2023 en raison d'un effet lié à la saisonnalité, les mois d'été étant traditionnellement faibles au Maghreb.

Portzamparc commente : "Cette belle publication, en ligne avec nos attentes, vient conforter nos scénarios d'atterrissage FY2023 que nous laissons globalement inchangés... Nous confirmons donc notre recommandation 'Acheter' sur le titre avec un objectif de 96 euros" explique l'analyste. Le titre campe sur les 79 euros ce mercredi, inchangé.