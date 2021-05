Clasquin s'allie à WINDDLE pour booster son offre PO MANAGEMENT

(Boursier.com) — Clasquin , organisateur de transports internationaux et de logistique overseas, signe un partenariat stratégique avec la plateforme collaborative de suivi des flux d'approvisionnements Winddle, permettant d'assurer un pilotage agile et sans rupture d'information, de la commande à la livraison et de répondre concrètement aux enjeux de Purchase Order (PO) Management de ses clients.

"Le PO Management n'est pas un concept nouveau pour CLASQUIN. Fort de notre expérience sectorielle dans la distribution, nous avons développé une expertise significative dans le suivi et la gestion des commandes fournisseurs de nos clients. Au plus près des sites de production, nos agences réparties dans le monde entier offrent déjà depuis plusieurs années des solutions dites de "buyer's consolidation" et de "seller's consolidation" commente Hugues Morin, Group CEO de CLASQUIN

Pour optimiser le pilotage et l'organisation du transport, il est déterminant de disposer d'une information précise et fiable sur l'avancement et le statut en temps réel des commandes d'achat. "Cette nouvelle offre renforce nos tours de contrôle à l'origine et s'intègre naturellement à la plateforme LIVE By CLASQUIN qui fournit déjà une visibilité en temps réel et enrichie des expéditions, des analyses visuelles de l'activité transport ainsi que des services collaboratifs à nos clients et leurs fournisseurs", poursuit Hugues Morin.