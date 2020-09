Clasquin : reflux de 57% du bénéfice net

Clasquin : reflux de 57% du bénéfice net









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Clasquin affiche une marge commerciale brute à fin juin stable à 36,1 ME.

Grâce au plan d'ajustement du point mort mis en oeuvre à compter de mars, la société a réussi à baisser significativement ses charges opérationnelles permettant ainsi une légère croissance de l'Excédent Brut d'Exploitation à +3%.

Les incertitudes de l'environnement et la montée des risques ont donné lieu à des provisions pour risques clients d'un montant de 1 ME, d'où un Résultat Opérationnel Courant en baisse de -27,2% à 2,8 ME.

Le résultat net part du Groupe est en recul de -57,7% à 0,7 ME.