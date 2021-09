Clasquin : question de levier

(Boursier.com) — Clasquin monte sur les 66 euros ce jeudi, en hausse de 0,2%, alors que le groupe a publié sur le premier semestre 2021 des résultats en forte croissance. Le chiffre d'affaires augmente de 62% à 293,8 ME, avec un nombre d'opérations de 143.795 en hausse de 25%. La marge commerciale brute, à 51,9 ME, grimpe de 44%. Le résultat opérationnel courant a été multiplié par près de 4 (+272%) en raison de provisions inférieures au S1 2021 à ce qu'elles étaient au S1 2020 en pleine période de pandémie. Le taux de conversion (ROC/MCB) a ainsi été porté de 7,6% à 19,8%.

Enfin, le résultat net consolidé a été multiplié par plus de 7 (+637%) et le résultat net part du Groupe par plus de 9 (+814%) grâce notamment à l'imputation de pertes fiscales antérieures non activées (0,5 ME). Le résultat net consolidé se situe ainsi à 7 ME et le résultat net pdg à 6,5 ME. Le résultat opérationnel courant est de 10,3 ME.

La croissance de l'endettement net à 47,3 ME résulte essentiellement de la progression du besoin en fonds de roulement (+16 ME), liée à la fois à la hausse du chiffre d'affaires (+62%) et aux conditions de marché actuelles qui allongent le cycle d'exploitation. La forte progression de l'EBE permet en revanche d'améliorer le ratio de levier et par conséquent la capacité du groupe à financer son développement.

Clasquin anticipe une activité 2021 et des résultats "très significativement supérieurs au marché".

"Le levier sur les résultats reste impressionnant pour Clasquin" commente Portzamparc qui confirme son opinion 'Acheter' sur le dossier.