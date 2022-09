Clasquin : publication saluée par le marché

(Boursier.com) — Clasquin grimpe de 3% à 54,20 euros ce mercredi, alors que la très forte croissance de la marge commerciale brute au S1 2022 (+38,5%) vient s'ajouter à la croissance déjà exceptionnelle du groupe réalisée en 2021 (+60%). L'acquisition de nouveaux clients représente ainsi 23% de la croissance de la marge commerciale brute qui grimpe 71,8 ME.

La plus-value réalisée sur la cession de Log System, l'amélioration du résultat de change et un taux d'imposition globalement stabilisé ont permis un doublement du Résultat net part du groupe (+98,6%) à 12,9 ME.

Le ratio de levier (endettement net/EBE) hors IFRS16 a atteint un niveau historiquement bas (0,4).

L'essentiel de la dette financière est une dette liée à des options de vente accordées à des actionnaires minoritaires.

La dette nette bancaire ne représente que 2,9 ME.

Portzamparc parle d'un "solide premier semestre qui montre une nouvelle fois le fort levier opérationnel de Clasquin qui confirme attendre une marge brute 2022 supérieure à 2021"... "Notre scénario annuel (MCB 108 ME, EBE 27 ME, ROC 21 ME, RNPG 14 ME) intègre une baisse des prix et des résultats nettement plus faibles au S2. Il sera ajusté après la réunion de ce matin" commente l'analyste qui vise un cours de 78 euros en restant à l'achat sur le dossier.