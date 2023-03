Clasquin : publication saluée

(Boursier.com) — Clasquin grimpe de 3% à 60 euros ce jeudi, alors qu'en 2022, le nombre d'opérations a progressé de 5,5% sur l'ensemble de l'année malgré une baisse du nombre d'opérations maritimes et aériennes.

Le résultat opérationnel courant a crû de 21,3% à 33,4 ME grâce à une évolution limitée à 13% des charges opérationnelles, permettant au ratio de conversion (ROC/MCB) d'atteindre une performance record de 23,9%. Le résultat net part de groupe a grimpé de 25,4% à 21,8 ME en raison d'une baisse des frais financiers et d'une amélioration du résultat de change.

Le Conseil d'Administration du 21 mars 2023 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2023 un dividende de 6,50 Euros par action.

"Clasquin signe un très bel exercice qui devrait rassurer, alors que l'exercice 2023 sera nécessairement marqué par l'incertitude macroéconomique latente et la très forte normalisation des taux de fret maritime et aérien" commente Portzamparc. "La situation bilancielle extrêmement saine devrait permettre de poursuivre sereinement les opportunités de M&A précédemment identifiées... En attente de la 'confcall' analystes prévue ce jeudi, nous maintenons nos scénarios et notre recommandation 'Acheter' en visant un cours de 75 euros" conclut l'analyste .