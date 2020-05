Clasquin prévoit une forte chute d'activité au T2

Clasquin prévoit une forte chute d'activité au T2









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Clasquin affiche une marge commerciale brute en progression de +1,9% (+7,7% en maritime et +0,3% en aérien). Globalement, la baisse de l'activité en nombre d'opérations (-9,7% à périmètre comparable) a été compensée à la fois par l'acquisition de la société Cargolution et par une amélioration des marges unitaires

Pour autant, compte-tenu de la très forte baisse des échanges mondiaux liée au confinement mis en place dans la plupart des pays du monde Clasquin prévoit "une forte chute d'activité au T2".

Dans ce contexte le Groupe continue de prendre les mesures nécessaires pour ajuster son point mort et sécuriser son cash.

Les services maritimes ont des fréquences réduites en raison des politiques de " blank " sailing des compagnies maritimes. Les services Roll On / Roll Off fonctionnent au ralenti. Le fret aérien est le plus touché de par la suppression de la quasi-totalité des vols passagers long-courriers qui transportent environ 75% du fret aérien mondial en temps normal. L'offre de vols charters, tout cargo et d'avions passagers transformés transitoirement en " tout cargo " vient compenser partiellement cette baisse de capacité.

"Grâce à la signature d'un crédit syndiqué avec un pool de 8 banques en novembre 2019, nous avons sécurisé nos financements court et moyen terme. Nous bénéficions notamment d'une ligne court terme confirmée de 30 ME sous forme de RCF", explique Clasquin.