Clasquin : opération marocaine saluée par le marché

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Clasquin bondit de 5% à 59,2 euros, dopé par le projet d'acquisition du groupe marocain Timar. Les parties sont entrées en négociations exclusives en vue du rachat par la société française des 63,57% du capital et des droits de vote de Timar SA détenus par les membres du groupe familial Puech. Cette acquisition serait suivie par une offre publique d'achat obligatoire sur le solde du capital de Timar.

Coté à la bourse de Casablanca, Timar est présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Il conçoit depuis près de 40 ans des solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises. Créé en 1980, il réalise en 2021 plus de 540 millions de dirhams de chiffre d'affaires consolidé, soit environ 50 ME.

Cette annonce est positive et relativement structurante (10%e du RNpg du groupe) pour Clasquin, affirme Oddo BHF. Cette acquisition permettrait au groupe d'accélérer son développement sur l'axe Europe-Maghreb (10% de la marge brute du groupe) qui représente aujourd'hui un axe clé de croissance (croissance actuelle de près de 25%). Les modalités de l'opération n'ont pas encore été communiquées. L'analyste est à 'surperformer' sur Clasquin avec une cible de 75 euros.