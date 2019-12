Clasquin : met en place un crédit syndiqué auprès de 8 banques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Clasquin a confirmé la signature d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 60,8 millions d'euros auprès d'un pool de 8 banques. Ce financement renforce la structure financière du Groupe et s'articule autour de trois tranches :

- un crédit de refinancement de 17,8 ME, destiné à refinancer une partie des emprunts bancaires existants, amortissable sur 7 ans ;

- un crédit d'investissement de 13 ME, destiné à financer de futures acquisitions, amortissable sur 7 ans ;

- un crédit renouvelable de 30 ME, destiné à financer les besoins généraux du Groupe, d'une durée de 5 ans in fine assortie de 2 options d'extension d'un an.

Cette opération, pour laquelle le Groupe a été conseillé par le cabinet financier Redbridge Debt & Treasury Advisory ainsi que par le cabinet juridique Herbert Smith Freehills, a été conclue auprès du pool bancaire suivant :

- Société Générale, en tant qu'Agent de la Documentation, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre

- BNP Paribas, en tant qu'Agent du Crédit et Agent des Sûretés, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre

- HSBC France et La Banque Postale en tant qu'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre

- CIC Lyonnaise de Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Rhône Alpes et le Crédit Lyonnais en tant qu'Arrangeurs Mandatés

Clasquin se réjouit de cet accord qui va lui permettre de poursuivre ses objectifs de croissance à court et moyen terme.