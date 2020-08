Clasquin : marge commerciale stable sur le 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 2e trimestre, les volumes maritimes transportés par le Groupe Clasquin, ont particulièrement bien résisté : +4,2% en nombre de TEU's et -7,2% en nombre d'opérations ce qui représente respectivement des replis de-0,6% et -11,5% hors acquisition de la société Cargolution en octobre 2019.

L'activité aérienne au 2e trimestre a été, comme attendu, plus fortement impactée : -21% en tonnage et -40,4% en nombre d'opérations (respectivement -23,6% et -45,1% hors acquisition Cargolution). L'activité Roll on / Roll off, portée par la filiale LCI Clasquin a également connu une forte baisse de ses flux (-35,2% en nombre d'opérations) avec le Maghreb.

La forte résistance de la marge brute du groupe au 2e trimestre provient à la fois de l'acquisition de la société Cargolution (Canada) au 1er octobre 2019 mais également de la très belle performance réalisée par l'activité aérienne (+10,3% à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires du semestre ressort à 181,4 ME grâce à la variation de périmètre (154 ME au 1er semestre 2019. La marge commerciale brute est stable à 36,1 ME sur le semestre.