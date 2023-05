Clasquin : marge commerciale brute en recul de 14,1% au T1

(Boursier.com) — Clasquin annonce une marge commerciale brute en recul de 14,1% au T1 2023, en raison d'un retour à des conditions de marché pré-covid, à 30,1 ME. La croissance rapportée au T1 2019 (pré-covid) est de 74,4% (CAGR de 14,9%).

Le marché a poursuivi la tendance baissière constatée au T4 :

-Baisse des volumes transportés en aérien (-11% versus T1 2022) et en maritime.

-Baisse des tarifs de fret aérien et maritime (-80% versus T1 2022 sur le trade maritime entre l'Asie et l'Europe).

Dans cet environnement, le groupe a réussi à maintenir un nombre d'opérations en croissance de +4,6% grâce :

A l'intégration des sociétés Exaciel (Paris) et CVL (Dakar) en juillet 2022;

A la conquête de nouveaux clients;

Au développement de l'activité Road Brokerage;

A la croissance de l'activité foires et expositions.

PERSPECTIVES 2023

Marché 2023 :

Échanges internationaux en volume : +1,7% (Source OMC - 05 avril 2023)

Fret aérien en volume : -4,3% (Source : IATA)

Fret maritime en volume : -2,5/-5%

Clasquin 2023 :

Activité (volumes) : supérieure au marché.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

(publication après clôture)

Mardi 06 juin 2023 : Assemblée Générale

Jeudi 27 juillet 2023 : Activité du T2 2023

Mercredi 13 septembre 2023 : Résultats semestriels 2023

Mardi 07 novembre 2023 : Activité du T3 2023.