Clasquin : le titre s'envole logiquement, sortie de la cote en vue

(Boursier.com) — Clasquin s'envole logiquement de 42,5% à 126,5 euros ce mardi à Paris. On a appris hier soir que Yves Revol, le fondateur de Clasquin, est entré en négociations exclusives avec l'armateur italo-suisse MSC pour lui céder son bloc de contrôle représentant 42% du capital.

Après l'acquisition des participations contrôlantes de M. Yves Revol et de la société OLYMP, SAS Shipping Agencies Services, filiale de MSC, déposerait auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une offre publique d'achat portant sur le solde des actions composant le capital de Clasquin. Le prix d'acquisition des actions serait déterminé sur la base d'une valeur d'entreprise de 325 ME et après prise en compte d'ajustements à convenir entre les parties.

Le prix payé en valeur d'entreprise ferait, selon Oddo BHF, ressortir une valeur des fonds propres de 310 ME (dette nette à fin 2023 estimée à 3 ME et intérêts minoritaires de 12 ME), soit un prix par action de 134 euros. le broker avait déjà évoqué le fait que Clasquin constituait une cible idéale dans le secteur du freight forwarding (bon positionnement midmarket, surperformance continue du marché, stratégie M&A solide et surtout détention majoritaire par son fondateur Yves Revol). Cette annonce ne surprend donc pas et faisait partie de son cas d'investissement (titre dans la liste de convictions Nextcap S2 2023 d'Oddo BHF).

Le prix payé parait cohérent, impliquant une prime de l'ordre de 50% sur un cours de bourse qui avait déjà très bien performé (+50% YTD). Les risques de non-exécution paraissent limités (intention marquée de MSC de consolider le marché suite au rachat de Bolloré Afrique et grâce à son niveau de trésorerie élevé, souhait de M. Revol de monétiser sa participation dans Clasquin, projet qui semble intéressant à première vue pour les managers de Clasquin, faible risque lié aux autorités de la concurrence). Le courtier pense ainsi que le projet devrait aboutir d'ici l'été 2024 et que la probabilité d'un retrait de cote sera élevée.