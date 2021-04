Clasquin : le marché apprécie

(Boursier.com) — Clasquin grimpe de 2,7% à 48,80 euros ce vendredi, alors que le groupe a connu un premier trimestre très dynamique, la reprise des échanges internationaux observée en fin d'année passée s'étant accélérée au premier trimestre grâce notamment au dynamisme des économies chinoise et américaine.

Dans un contexte d'offre contrainte en aérien (capacité d'emport) et maritime (pénurie de conteneurs) entrainant des niveaux de prix très élevés, notamment en maritime, le groupe a en effet connu une très forte croissance de son activité en volumes (progression du nombre de conteneurs maritimes et tonnage aérien supérieurs à +20%) ainsi qu'en nombre d'opérations (+10,9%).

Dans ce contexte, la marge commerciale brute du groupe a bondi de +36,8% (+39,4% à taux de changes constants) à 24 millions d'euros, soutenue par une marge brute maritime en progression de +55,6%. La croissance de la marge brute rapportée au T1 2019, période pré-COVID, est de +39,3%.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe vise une activité supérieure au marché : +5% pour le fret maritime (en volume) et +7% pour le fret aérien (en volume).

"Suite à cet excellent trimestre, nous revoyons en hausse notre scénario 'top line' (+14% vs +9%), de rentabilité (MOC 12,8% vs 12,1%) et nos BPA de +10%" commente Portzamparc dont l'objectif de cours est porté à 56 euros, contre 52 euros... "Notre recommandation 'Acheter' est réitérée, alors que la décote sur les pairs persiste (54% vs 30% en moyenne 5 ans) et que le titre reste dans l'absolu abordable (11,6x EV/EBIT 21)" conclut l'analyste.