Clasquin : Le Chiffre d'affaires ressort à 417 ME sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de Clasquin ressort à 417 ME sur 9 mois et la Marge commerciale brute pointe à 103,1 ME (-3,9%).

Les conditions de marché rencontrées au S1 2023 se sont poursuivies au T3 :

*Baisse de la demande liée aux tensions sur le pouvoir d'achat des ménages et aux niveaux de stocks encore élevés

*Accroissement de l'offre à la fois : des compagnies maritimes au travers d'un programme important de livraison de nouveaux navires, des compagnies aériennes suite à la remise en service de la quasi intégralité des vols passagers lors de l'été 2023

Ce double phénomène a continué à peser sur les taux de fret maritimes qui ont retrouvé des niveaux équivalents, voire ponctuellement inférieurs à la période "pré-covid", notamment sur l'axe export Europe plus fortement impacté par la baisse des taux.

Les taux de fret aérien continuent cependant à mieux résister et demeurent supérieurs à la période prépandémie.

Dans ce contexte, le groupe a continué à surperformer le marché et est parvenu à maintenir au T3 une croissance globale (hors acquisition du groupe Timar) du nombre de ses opérations de 2,6% (+4,6% sur 9 mois).

L'activité aérienne a été particulièrement dynamique avec une croissance des volumes transportés au T3 de 7,1%, une évolution du nombre d'opérations (hors groupe Timar) de 11,0% et une marge commerciale brute quasi stable à -0,6% en raison d'un effet de base sur les marges unitaires très défavorable, celles-ci demeurant néanmoins supérieures à la période pré-covid.

Les volumes maritimes progressent également au T3 (volumes transportés +1,9% et nombre d'opérations (hors groupe Timar) +0,9%).

Cependant, comme pour l'activité aérienne, la baisse des marges unitaires liée à une année 2022 tout à fait exceptionnelle impacte la marge commerciale brute maritime qui recule de 19,3% au T3.

La marge brute de l'activité Road brokerage a doublé au T3 (+107%) grâce à l'acquisition du groupe Timar et au développement du périmètre historique qui progresse de 7,9%.

Pour le second trimestre consécutif, en dépit d'un effet de base très défavorable, la marge commerciale brute du groupe s'est maintenue au-dessus du niveau exceptionnel atteint en 2022 grâce : A l'acquisition du groupe Timar; A la conquête de nouveaux clients; Au développement du groupe avec ses grands clients.

Par ailleurs, la marge commerciale brute réalisée par le Groupe Timar au T3 est de 4,9 ME, en retrait par rapport au T2 2023 en raison d'un effet lié à la saisonnalité, les mois d'été étant traditionnellement faibles au Maghreb.