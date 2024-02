Clasquin : La Marge commerciale brute ressort à 143,1 ME

(Boursier.com) — Les conditions de marché pour l'activité maritime observées depuis le début de l'année 2023 et caractérisées par une faible demande et un accroissement de l'offre se sont amplifiées lors du T4 2023, rapporte Clasquin.

Dans ce contexte, les taux de fret maritime ont retrouvé les bas niveaux de ceux de l'année 2020 (10 fois inférieurs à ce qu'ils étaient début 2022).

Le groupe a publié un CA annuel de 562,1 ME, en repli de 42,9% à périmètre et changes constants. La Marge commerciale brute ressort à 143,1 ME.

En fin de période cependant, les taux de fret ont connu un début de rebond, annonciateur d'une forte remontée en janvier 2024 en raison des attaques de navires en mer Rouge.

Le marché de l'aérien a connu une légère reprise au T4 2023 sur les flux en sortie d'Asie en raison des approvisionnements pour les fêtes de fin d'année, qui s'est traduite par une augmentation des taux de fret.

Dans cet environnement, les performances du groupe ont été excellentes.

Globalement, le nombre d'opérations a progressé de +10,5% (hors Timar) au T4 2023 et a atteint un niveau record sur un trimestre (plus de 87.000).

La marge commerciale brute (avec Timar) a bénéficié de cette forte activité et affiche au T4 un taux de progression de 22,4%.

L'activité maritime a vu le nombre de ses opérations (hors Timar) progresser au T4 de 11,1% et sa marge brute de 1,3% reflétant l'impact de la baisse des taux de fret sur les marges unitaires.

Le nombre d'opérations (hors Timar) de l'activité aérienne a affiché au T4 une forte croissance (+14,7%).

Cotation...

La marge brute a bondi de +24,8% grâce à des marges unitaires solides qui ont bénéficié à la fois de conditions de marché et d'un effet de base favorables.

PERSPECTIVES 2024

Marché 2024 :

-Échanges internationaux en volume : +3,3% (Source OMC Octobre 2023)

-Fret aérien en volume : +4,5% (Source IATA Decembre 2023)

-Fret maritime en volume : +3/4%.

CLASQUIN 2024 :

Activité (volumes) : supérieure au marché.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

-Mercredi 20 mars 2024 : Résultats annuels 2023

-Jeudi 25 avril 2024 : Activité du T1 2024

-Jeudi 25 juillet 2024 : Activité du T2 2024

-Mardi 17 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024

-Mardi 29 octobre 2024 : Activité du T3 2024