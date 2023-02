Clasquin : la Marge commerciale brute a progressé de +14,9% à 140 ME

(Boursier.com) — Le 4ème trimestre de Clasquin a été marqué par une baisse des volumes transportés par le groupe :

Maritime : baisse de 11,4% du nombre de conteneurs transportés, inférieure à la contraction du marché et maintien d'un volume proche de celui du 3ème trimestre 2022 (-4,3%).

Aérien : baisse de 19,1% du tonnage transporté en raison d'un effet de base très défavorable, le groupe ayant enregistré des tonnages records lors du T4 2021 soutenus par la mise en place de solutions charters dans un contexte de très forte demande.

Le nombre d'opérations est resté stable au T4 2022 malgré une baisse du nombre d'opérations maritimes (-12,2%) et aériennes (-3,4%) grâce :

À la poursuite d'un fort développement de l'activité Road Brokerage (+20,5%) soutenue par des échanges dynamiques sur l'axe France-Maghreb.

Au développement de l'activité Logistique (+147%) portée par le très fort rebond de l'activité Foires et Expositions

À la croissance du nombre d'opérations en douane (+42,7%)

La baisse de 15% de la marge commerciale brute provient à la fois de la diminution des volumes transportés en aérien et en maritime et d'un tassement de la marge unitaire en aérien.

Celle-ci demeure cependant supérieure à la marge commerciale brute pré-covid (T4 2019).

Le CA du groupe ressort à 877,1 ME, en hausse de 16,6%.

Sur l'ensemble de l'année, la Marge commerciale brute a progressé de +14,9% à 140 ME (+82% versus 2019) grâce :

À l'acquisition de nouveaux clients (prise de parts de marché) : 67% de la croissance

Au développement de l'activité avec le portefeuille clients existant : 33% de la croissance

Les effets des évolutions de périmètre sur la marge commerciale brute se compensent (Cession de Log System en mars 2022 et acquisition d'Exaciel et de CVL en juillet 2022).

La nouvelle organisation GAM (Global Accounts Management) (14 clients à date) est fortement contributive à la croissance du Groupe, les Global Accounts ayant connu une croissance de 48% sur 2022.

Le taux de pénétration chez les clients de la plate-forme digitale LIVE progresse de 46% à 51% de la marge commerciale en 2022.

Par ailleurs, le groupe renforce la pénétration des solutions les plus avancées et intégrées de LIVE (notamment EDI et Purchase Order Management), celles-ci étant déployées chez les clients représentant en 2022 quelque 18% de la marge commerciale brute du groupe.

PERSPECTIVES 2023

Marché 2023 :

Échanges internationaux en volume : +1% (Source OMC)

Fret aérien en volume : -4,3% (Source : IATA)

Fret maritime en volume : -2,5/-5%.