Clasquin : hausse de 28,7% de la marge commerciale brute

(Boursier.com) — Sur l'ensemble des 9 premiers mois, la croissance de +28,7% de la marge commerciale brute de Clasquin à 107,3 ME s'explique par des gains de part de marché et par la réalisation de projets de développements dont l'impact représente 43,8% de la croissance des 9 premiers mois, l'acquisition de nouveaux clients, l'acquisition des sociétés Exaciel et CVL en juillet 2022...