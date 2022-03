Clasquin grimpe sur les 70 euros

(Boursier.com) — Clasquin grimpe de 1,7% ce mercredi à 70,40 euros, alors que la croissance très forte de l'activité et les conditions de marché inédites ont nécessité une "mobilisation exceptionnelle des équipes" et même leur renforcement. L'accroissement des effectifs couplé à un effet de base défavorable ont conduit à une hausse des charges opérationnelles de +40% .

L'excédent brut d'exploitation a été multiplié par 2,3 pour atteindre 38,2 ME soit +21,5 Me versus 2020 et le résultat opérationnel courant a bondi de 190% à 27,5 ME. Le résultat net s'est envolé de 248% à 18,9 ME et le résultat net part du groupe de 240% à 17,4 ME grâce notamment à l'imputation de pertes fiscales antérieures non activées.

Le Conseil d'Administration du 21 mars 2022 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2022 un dividende de 3,70 Euros par action.

"Les résultats 2021 dépassent nos attentes (de 4% sur le ROC) et sont très au dessus du consensus (de 13% sur le ROC)" souligne Portzamparc... "La croissance décuplée du ROC (+190% vs +19% pour le nombre d'opération) est la conséquence de l'année record que le fret mondial a connu, avec une hausse des prix amplifiée au S2. Malgré cette forte croissance, Clasquin a réussi à contenir sa dette nette puisqu'elle ressort stable à 22 ME (0,6xEBITDA), très en dessous des attentes". Portzamparc parle d'une "année exceptionnelle pour Clasquin, qui bat largement le consensus de place... Dans l'attente de la réunion de présentation des résultats de ce matin, nous confirmons notre opinion 'Acheter' en visant un cours de 80 euros" conclut l'analyste.