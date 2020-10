Clasquin : flambe après le point trimestriel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Clasquin bondit de 10,7% à 28 euros après avoir dévoilé une marge brute quasi stable sur neuf mois, à 55,6 millions d'euros. Sur le seul troisième trimestre, la marge brute atteint 19,5 ME (-6,4% à périmètre et change constants). A l'exception de l'activité " Foires et expositions " (CLASQUIN Fairs & Events), tous les métiers (Air, mer, RO/RO,...) du groupe sont en croissance au troisième trimestre et la société retrouve même en fin de période un niveau global d'activité en nombre d'opérations proche de celui de 2019.

La société spécialisée dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et maritime, et en logistique overseas anticipe toujours une surperformance par rapport au marché en 2020 avec des échanges internationaux attendus en baisse de 9,2% cette année.

Pour Oddo BHF, cette publication démontre une fois de plus la bonne résilience de Clasquin dans un contexte peu évident et sa flexibilité lui permettant de toujours surperformer son marché. La valorisation actuelle parait offrir un bon point d'entrée sur un dossier qui devrait continuer à bien délivrer avec en prime du M&A qui pourrait voir le jour dès le premier semestre 2021, estime le courtier, à l''achat' avec une cible de 36 euros.