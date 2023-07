Clasquin : encore plus haut ?

(Boursier.com) — Clasquin monte de 3% à 81 euros ce vendredi, alors qu'au 1er trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 284,3 millions d'euros (463,1 ME un an plus tôt), en recul de 38,6%. La baisse de la demande conjointe à la mise sur le marché de nouvelles capacités, tant en aérien qu'en maritime, a continué à peser au 2e trimestre sur les taux de fret de Clasquin. Cependant, en dépit de marges unitaires en baisse en aérien (-27,2%) et en maritime (-23,4%) la marge commerciale brute consolidée du groupe enregistre une progression de +1,4% au 2e trimestre.

Perspectives 2023

Clasquin fonde sa feuille de route sur les perspectives suivantes...

Marché 2023

- Echanges internationaux en volume : +1% (Source OMC)

- Fret aérien en volume : -4,3% (Source : IATA)

- Fret maritime en volume : -2,5/-5%

Clasquin 2023

- Activité (volumes) : supérieure au marché

- Marges unitaires : retour vers des marges normatives.

Portzamparc commente : "Nous relevons nos attentes de MCB 2023 à 137,3 ME (-1,9%) vs. 134,9 ME (-3,6% prec). Notre TP passe ainsi de 89 à 91 euros et nous réitérons notre recommandation à 'Acheter' sur le dossier.