Clasquin : doublement du résultat net part du groupe à 12,9 ME au S1

(Boursier.com) — La très forte croissance de la marge commerciale brute au S1 2022 (+38,5%) de Clasquin s'ajoute à la croissance déjà exceptionnelle réalisée en 2021 (+60%). L'acquisition de nouveaux clients représente 23% de la croissance de la marge commerciale brute qui grimpe 71,8 ME.

Les charges opérationnelles ont progressé de 26,9% sur la période, un rythme néanmoins inférieur à la croissance de la marge commerciale brute, permettant une hausse de l'EBE de +70,6% et du résultat opérationnel courant de +88% à 19,3 ME.

La plus-value réalisée sur la cession de Log System, l'amélioration du résultat de change et un taux d'imposition globalement stabilisé ont permis un doublement du Résultat net part du groupe (+98,6%) à 12,9 ME.

Le ratio de levier (endettement net/EBE) hors IFRS16 a atteint un niveau historiquement bas (0,4).

L'essentiel de la dette financière est une dette liée à des options de vente accordées à des actionnaires minoritaires.

La dette nette bancaire ne représente que 2,9 ME.

Au cours du S1 2022, le groupe a continué à améliorer sa situation financière et accroit ainsi sa capacité à financer son développement.

PERSPECTIVES 2022

Marché : Estimations des échanges internationaux (en volume) : +2,4% / 3% (OMC - 15 avril 2022) (versus 4,7% précédemment).

NB : La forte hausse de l'inflation liée en partie au conflit russo-ukrainien pourrait amener l'OMC à revoir ses estimations une fois de plus à la baisse.

CLASQUIN : Activité (volumes) supérieure au marché;

Marge brute attendue supérieure à 2021;

CLASQUIN précise avoir une activité très marginale avec la Russie et l'Ukraine (0,1% en 2021).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

Jeudi 27 octobre 2022 : Activité T3 2022.