Clasquin conclut un partenariat stratégique avec Wakeo

(Boursier.com) — Clasquin a conclu un partenariat stratégique avec Wakeo, leader de la visibilité, pour accélérer sa digitalisation. Ensemble, Clasquin et Wakeo s'engagent à répondre concrètement aux enjeux opérationnels des clients de l'ETI française, en apportant une visibilité en temps réel sur la totalité des flux de transport internationaux : maritime, aérien, routier, ferroviaire et fluvial. L'objectif pour Clasquin est de mettre les données au service de l'excellence opérationnelle et de la satisfaction clients, permettant ainsi à ses experts de gagner en proactivité dans leurs prises de décisions.

Nous sommes heureux d'avoir comme partenaire Wakeo, société innovante de la Tech, qui s'est engagée depuis sa création à améliorer la fiabilité et la prédictibilité de la donnée ; des éléments qui sont déterminants dans l'optimisation opérationnelle de la Supply Chain de nos clients. Les équipes Clasquin et Wakeo emmenées par ses fondateurs-dirigeants, partagent une même vision du métier et une envie de progresser ensemble. C'est une belle collaboration qui est en train de se nouer. C'est grâce à ce type de partenariats, et à des hommes partageant des ambitions communes que nous pourrons compléter notre offre clients de solutions à forte valeur ajoutée , se réjouit Hugues Morin, Directeur Général de Clasquin.

De son côté, Wakeo bénéficiera de la connaissance métier de Clasquin dans 21 pays et de la portée mondiale du partenariat pour étendre sa connectivité.

Wakeo et Clasquin s'engagent dans un partenariat ambitieux à long-terme qui s'articule autour d'une vision commune : investir dans la technologie pour prendre de l'avance sur le standard du marché et offrir la meilleure réactivité aux clients, demain à travers de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Il s'agit d'accompagner le développement des deux entreprises dans un contexte de perturbations des chaînes logistiques mondiales (Covid, guerre commerciale Etats-Unis-Chine, Brexit...) nécessitant une meilleure maîtrise et anticipation des risques.